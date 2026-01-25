x
Израиль

В больницу "Сорока" доставлены двое подростков с огнестрельными ранениями

время публикации: 25 января 2026 г., 22:43 | последнее обновление: 25 января 2026 г., 23:33
В больницу "Сорока" доставлены двое подростков с огнестрельными ранениями
Flash90/Miriam Alster

В больницу "Сорока" из одного из населенных пунктов Негева были доставлены двое подростков 16 и 17 лет с огнестрельными ранениями, состояние одного из раненых критическое. Позднее медики сообщили, что один из пациентов скончался.

Из службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что сообщение о раненых было получено телефонным центром в 22:08. Раненых бригаде "скорой" передали на перекрестке Мейтар.

Полиция расследует обстоятельства инцидента.

