Женщина в тяжелом состоянии из-за отравления угарным газом в Негеве

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Негев поступило сообщение о женщине, которая длительное время находилась в запертой комнате с включенным отопительным прибором. Женщина была доставлена на станцию МАДА в Араде в тяжелом состоянии и с симптомами отравления угарным газом.

Пострадавшую, женщину в возрасте около 25 лет, после оказания неотложной помощи эвакуировали в больницу в тяжелом, но стабильном состоянии.

В МАДА напоминают: важно использовать только стандартные исправные отопительные приборы. При обогреве с использованием газа или открытого огня необходимо помнить об опасности отравления угарным газом (СО). Угарный газ может выделяться при использовании печи или каминов, работающих на углях.

Это газ без цвета и запаха, и невозможно заметить его наличие до тех пор, пока не начнут появляться признаки отравления, поэтому важно соблюдать меры безопасности, а во время работы отопления следует обеспечивать надлежащую вентиляцию для обмена воздуха.