x
22 января 2026
|
последняя новость: 19:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 января 2026
|
22 января 2026
|
последняя новость: 19:34
22 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Женщина в тяжелом состоянии из-за отравления угарным газом в Негеве

Мада
Негев
время публикации: 22 января 2026 г., 18:20 | последнее обновление: 22 января 2026 г., 18:20
Женщина в тяжелом состоянии из-за отравления угарным газом в Негеве
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Негев поступило сообщение о женщине, которая длительное время находилась в запертой комнате с включенным отопительным прибором. Женщина была доставлена на станцию МАДА в Араде в тяжелом состоянии и с симптомами отравления угарным газом.

Пострадавшую, женщину в возрасте около 25 лет, после оказания неотложной помощи эвакуировали в больницу в тяжелом, но стабильном состоянии.

В МАДА напоминают: важно использовать только стандартные исправные отопительные приборы. При обогреве с использованием газа или открытого огня необходимо помнить об опасности отравления угарным газом (СО). Угарный газ может выделяться при использовании печи или каминов, работающих на углях.

Это газ без цвета и запаха, и невозможно заметить его наличие до тех пор, пока не начнут появляться признаки отравления, поэтому важно соблюдать меры безопасности, а во время работы отопления следует обеспечивать надлежащую вентиляцию для обмена воздуха.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 29 апреля 2025

Отключение электричества в Испании и Португалии привело к человеческим жертвам
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 марта 2025

Отравление в Кафр-Касеме: один молодой человек погиб, двое в тяжелом состоянии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 ноября 2024

Пожар в Ришон ле-Ционе, мужчина в тяжелом состоянии от отравления угарным газом
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 апреля 2024

Пожар в Мевасерет-Ционе: женщина в тяжелом состоянии