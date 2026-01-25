Внимание, розыск: пропал 57-летний Рафаэль Гадкер, житель Ашдода

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 57-летнего Рафаэля Гадкера, жителя Ашдода. Последний раз его видели 17 января.

Приметы пропавшего: рост 1.65, плотного телосложения, седые волосы. Скорее всего, на нем была белая рубашка и джинсы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 08-6387295/22.