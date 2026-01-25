x
25 января 2026
25 января 2026
25 января 2026
25 января 2026
Внимание, розыск: пропал 57-летний Рафаэль Гадкер, житель Ашдода

Розыск
время публикации: 25 января 2026 г., 22:34 | последнее обновление: 25 января 2026 г., 22:34
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 57-летнего Рафаэля Гадкера, жителя Ашдода. Последний раз его видели 17 января.

Приметы пропавшего: рост 1.65, плотного телосложения, седые волосы. Скорее всего, на нем была белая рубашка и джинсы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 08-6387295/22.

