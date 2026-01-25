x
25 января 2026
25 января 2026
Израиль

Правительство намерено утвердить решение о праве не советоваться с юридическим советником

Правительство
Юрсоветник правительства
время публикации: 25 января 2026 г., 12:24 | последнее обновление: 25 января 2026 г., 12:24
Правительство намерено утвердить решение о праве не советоваться с юридическим советником
Yonatan Sindel/Flash90

Правительство Израиля обсудит на ближайшем заседании предложение, согласно которому кабинет министров получит возможность функционировать без юридической консультации.

Предложение включает наделение правительства правом принимать решения и продвигать законопроекты без обязанности получать консультацию юридического советника правительства Гали Баарав-Миары.

Заместитель юридического советника Гиль Лимон направил свое заключение министру юстиции Яриву Левину. В этом заключении он отметил, что "намерение правительства может нанести серьезный ущерб порядку, эффективности и профессионализму работы правительства". "Это решение открывает возможность принятия министрами незаконных решений", – подчеркивает Лимон.

"Это предложение, по сути, является, предоставлением правительству права действовать в обход закона", – заявил адвокат Лимон.

Израиль
