Правительство намерено утвердить решение о праве не советоваться с юридическим советником

Правительство Израиля обсудит на ближайшем заседании предложение, согласно которому кабинет министров получит возможность функционировать без юридической консультации.

Предложение включает наделение правительства правом принимать решения и продвигать законопроекты без обязанности получать консультацию юридического советника правительства Гали Баарав-Миары.

Заместитель юридического советника Гиль Лимон направил свое заключение министру юстиции Яриву Левину. В этом заключении он отметил, что "намерение правительства может нанести серьезный ущерб порядку, эффективности и профессионализму работы правительства". "Это решение открывает возможность принятия министрами незаконных решений", – подчеркивает Лимон.

"Это предложение, по сути, является, предоставлением правительству права действовать в обход закона", – заявил адвокат Лимон.