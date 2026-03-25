Вновь тревога у израильско-ливанской границы: ударный БПЛА и ракеты
время публикации: 25 марта 2026 г., 12:20 | последнее обновление: 25 марта 2026 г., 13:48
Тревога, свидетельствующая о нарушении воздушного пространства Израиля, сработала в 12:20 в населенных пунктах Маргалиот, Мисгав-Ам, Кирьят-Шмона, Манара и других.
В 12:35 тревога прозвучала в Акко, Крайот, и Галилее.
В 12:57 тревога в связи с проникновением очередного беспилотника прозвучала в десятках населенных пунктах линии противостояния и Галилеи.
В 13:08 в Кирьят-Шмоне и окрестностях сработала ракетная тревога.