Вновь тревога у израильско-ливанской границы: ударный БПЛА и ракеты

Тревога, свидетельствующая о нарушении воздушного пространства Израиля, сработала в 12:20 в населенных пунктах Маргалиот, Мисгав-Ам, Кирьят-Шмона, Манара и других.

В 12:35 тревога прозвучала в Акко, Крайот, и Галилее.

В 12:57 тревога в связи с проникновением очередного беспилотника прозвучала в десятках населенных пунктах линии противостояния и Галилеи.

В 13:08 в Кирьят-Шмоне и окрестностях сработала ракетная тревога.