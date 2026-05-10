В ультраортодоксальной ешиве провели похоронный обряд по живому студенту, ушедшему в армию

Радиостанция "Галей-ЦАХАЛ" сообщила, что в сефардской ультраортодоксальной ешиве "Ромемут а-адам", находящейся в Иерусалиме, устроили публичный траурный обряд. Поводом для "похорон" живого студента послужило его решение мобилизоваться в ряды ЦАХАЛа в рамках технологической программы.

Глава ешивы, раввин Яаков Хананья, собрал десятки учеников, чтобы произнести поминальную речь. "О горе нам! Душа Израиля сожжена в армейских печах!" – провозгласил раввин в своей речи. Он призвал учеников разорвать все связи с бывшим товарищем и объявил ему полный бойкот.

Раввин подверг резкой критике религиозных сионистов, заявив, что они "погибают как пчелы на алтаре ерунды", и провозгласил, что любого идущего в армию ждет горе как в этом мире, так и в загробном. По его словам, уход в армию равносилен самосожжению.

В ответ на запрос журналистов раввин Яаков Хананья подтвердил свою позицию, заявив: "Я подписываюсь под каждым своим словом".