Пожар в районе Хоф а-Шарон, одна из пострадавших в тяжелом состоянии

Поздно вечером 25 марта в одном из зданий на территории местного совета Хоф а-Шарон возник пожар, в результате которого пострадали две женщины. Пострадавшие доставлены в больницы "Шиба" в Тель а-Шомере и "Меир" в Кфар-Сабе.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что одна из пострадавших, примерно 70 лет, получила ожоги 2-й степени тяжести примерно 35% поверхности тела, она в тяжелом состоянии. Вторая, около 50 лет, получила легкие отравления дымом.

Полиция передает, что пожар возник в здании медицинского центра. В общей сложности пострадали четыре человека, в их числе двое медицинских работников.

Обстоятельства этого происшествия уточняются.