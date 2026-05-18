У одного из канадских пассажиров лайнера MV Hondius выявлен хантавирус

Управление здравоохранения провинции Британская Колумбия сообщило, что предварительная проверка, сделанная одному из граждан Канады, эвакуированного с круизного лайнера MV Hondius, дала положительный результат на хантавирус.

Глава управления доктор Бонни Хенри рассказала, что в ближайшие дни должен поступить окончательный результат проверки, сделанной в расположенной в Виннипеге Национальной микробиологической лабораторией. "Мы надеялись, что этого не произойдет, но мы были к этому готовы", – отметила она.

Известно, что инфицирован один из пожилых супругов, которые вместе участвовали в круизе. Оба они находились в больнице в карантине. Два дня назад у одного из них поднялась температура, появилась головная боль и другие симптомы. Тест второго супруга дал отрицательный результат.