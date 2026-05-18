ВМС Израиля осуществили перехват очередной "флотилии Сумуда", направлявшейся в Газу

Израильские военно-морские силы осуществили перехват судов так называемой "флотилии Сумуда", пытавшихся прорвать морскую блокаду сектора Газы.

Как отмечает агентство Associated Press, более 50 малых судов вышли на прошлой неделе из турецкого Мармариса. Организаторы называли этот этап "финальным отрезком" пути к Газе. В нем участвовали почти 500 активистов из 45 стран.

Однако недалеко от побережья Кипра суда "флотилии" были остановлены и перехвачены израильскими ВМС. Военные поднялись на борт некоторых судов. Участники акции были задержаны и переправлены на борт израильского судна, которое доставит их в Ашдод.

До начала операции МИД Израиля призывал участников акции изменить курс и вернуться в Турцию.

Организаторы "флотилии Сумуда" угрожают подать на Израиль в суд "за нарушение морского права и пиратство".

Прошлый перехват судов "флотилии Сумуда" был осуществлен ЦАХАЛом 30 апреля. Тогда ЦАХАЛ остановил более 20 судов "флотилии Сумуда", следовавшей в Газу. На борту этих судов находились около 175 активистов. В заявлении израильского МИДа говорилось о "флотилии презервативов", поскольку на борту одного из перехваченных судов в аптечке нашли средства контрацепции и наркотики. Судя по сообщению израильского МИДа, были перехвачены не все суда флотилии. Ранее сообщалось, что осуществляется перехват 58 судов, на борту которых находятся 404 активиста.

Это была вторая попытка "флотилии Сумуда" прорвать морскую блокаду Газы менее чем за год. В октябре 2025 года израильские ВМС перехватили предыдущую флотилию из 42 судов у побережья Египта, задержав всех активистов, включая экоактивистку Грету Тунберг и внука Нельсона Манделы. Все задержанные были депортированы в течение нескольких дней. Израиль утверждает, что флотилия финансируется ХАМАСом и является "политической провокацией", а не гуманитарной миссией. Организаторы это отрицают.