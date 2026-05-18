Рабком таможни требует независимости от Налогового управления

Во вторник, 19 мая, истекает 14-дневный срок после объявления трудового конфликта в Налоговом управлении, после которого рабочие комитеты таможенного департамента и департамента НДС будут иметь право на забастовочные санкции.

Как сообщает "Маарив", одним из требований рабкома таможенного департамента в рамках конфликта является его выделение в самостоятельную структуру, не подчиняющуюся Налоговому управлению.

Глава рабкома Дорош Шез в письме работникам таможни написал, что не готов оставить ситуацию в текущем состоянии, когда "таможенники остаются позади по зарплате, по условиям труда, по признанию статуса".

Следует отметить, что руководство Налогового управления добивается противоположной цели – слияния департаментов НДС, таможни, подоходного налога и налога на недвижимость в единую структуру.