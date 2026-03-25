Тревога в центре Израиля, ракетный обстрел из Ирана

Ракетный обстрел из Ирана. В 2:53-2:54 25 марта тревога "Цева адом" прозвучала в центре Израиля, ракетный обстрел из Ирана. Сирены были слышны в основном к северу от Тель-Авива, до Хадеры, и в Самарии. Работала система ПРО.

МАДА: раненых нет, оказана медицинская помощь нескольким травмированным по пути в убежища и страдавшим от нервного шока.

"Аль-Маядин": одновременно с Израилем из Ирана были атакованы американские базы в Ираке, ОАЭ и Бахрейне.