Родители восьмимесячного ребенка подозреваются в издевательствах над малышом

Полиция Акко ведет расследование подозрений о жестоком обращении с младенцем: в больницу РАМБАМ поступил восьмимесячный малыш с кровоизлиянием в мозг.

После получения медицинских документов в отношении родителей мальчика был выдан ордер на арест. 22 марта оба они были задержаны, после допроса их поместили под стражу.

Суд удовлетворил ходатайство полиции и продлил срок содержания подозреваемых под стражей до 27 марта 2026 года.