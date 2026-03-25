25 марта 2026
последняя новость: 23:01
25 марта 2026
25 марта 2026
последняя новость: 23:01
25 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Израиль

Израильский суд: требование развода в качестве условия наследования – законно

время публикации: 25 марта 2026 г., 21:53 | последнее обновление: 25 марта 2026 г., 22:00
Израильский суд: требование развода в качестве условия наследования – законно
Тель-Авивский суд по семейным делам отклонил иск мужчины с требованием признать недействительным завещание его отца, согласно которому он сможет получить свою долю наследства только после развода или в случае смерти своей жены.

По условиям завещания, в случае, если в течение трех лет после смерти отца его сын все еще будет женат на той же женщине, его наследство перейдет в определенных долях его детям.

Истец утверждал, что завещание незаконно и противоречит публичному порядку, однако суд признал завещание законным. В судебном постановлении говорится, что отец, чей сын и невестка пренебрегали визитами к умирающей матери, "вправе установить в завещании условия, ограничивающие или лишающие их доли в наследстве".

Механизм передачи имущества внукам через три года, по мнению суда, обеспечивает переход наследства следующему поколению, не принося выгоды тому, кто "нанес ущерб семейным отношениям".

Истец заявил, что намерен оспорить решение в вышестоящей инстанции.

Израиль
