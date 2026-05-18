Лапид: "Нетаниягу давит на депутатов, добиваясь поддержки закона об уклонении от службы"

Лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид в ходе заседания фракции в Кнессете заявил: "В последние два дня Нетаниягу и его канцелярия оказывают безумное давление на депутатов Кнессета от коалиции, чтобы убедить их всё же поддержать закон об уклонении от службы. Всё ради того, чтобы выиграть ещё несколько дней в кресле".

"В среду назначено обсуждение в комиссии по иностранным делам и обороне, чтобы ещё раз попытаться получить большинство для закона, который является унижением сионизма, предательством бойцов ЦАХАЛ, полной капитуляцией перед политической торговлей ульраортодоксальных партий, – подчеркнул Лапид. – Перед членами комиссии лежат ужасающие данные, которые армия передала вчера. У ЦАХАЛ недостаточно солдат. Они хотят продлить срочную службу, они снова хотят отправить сотни тысяч повесток резервистам – и всё равно у ЦАХАЛ недостаточно солдат. Ни в Газе, ни в Ливане, ни на границе с Сирией, ни в Иудее и Самарии".

"Несмотря на это, Нетаниягу вызывает к себе в кабинет депутатов Кнессета от "Ликуда" и говорит им: "Не волнуйтесь, никто не припомнит вам, что вы поддержали закон. До выборов забудут". Я говорю этим членам "Ликуда": не забудут. Мы позаботимся о том, чтобы не забыли", – подчеркнул лидер "Еш Атид". – Мы будем вести здесь, в Кнессете, огромную борьбу, чтобы остановить этот закон, как мы делали до сих пор, но на этом мы не остановимся. Мы развесим билборды по всему Государству Израиль, и если вы поддержите этот закон, в каждом уголке страны будет висеть плакат с вашим лицом, а под ним будет написано: "Поддержал уклонение от службы в ЦАХАЛе во время войны".

Вы не извернетесь, это не пройдёт незаметно. Каждый, кто поддержит закон об уклонении от службы, должен принять во внимание – не будет ни одного израильтянина, который не узнает об этом. Ваши дети узнают об этом, ваши соседи узнают об этом, не будет ни одного избирателя "Ликуда", который не узнает, что вы бросили бойцов ЦАХАЛа".

"Это не угроза, я не угрожаю людям, но если кто-то хочет предать солдат ЦАХАЛа, поддержать массовое уклонение от службы во время войны, пусть ответит за это. Пусть знает, что его лицо будет красоваться на этом решении. Это информация, которую должна знать вся общественность, и вся общественность её узнает, – продолжил Лапид. – Если депутат Кнессета голосует за уклонение от службы в ЦАХАЛе, если он бросает наших бойцов, его избиратели на праймериз должны знать, что он уже не сионист и что он ставит под угрозу их безопасность. Мы позаботимся о том, чтобы они это знали. И такой депутат Кнессета должен знать ещё одну вещь: он просто зря это делает. Это совершенно бессмысленно. Мы уже на выборах, здесь будет новое правительство, и мы примем закон о призыве для всех, и харедим пойдут служить, а он останется только с позором и с осознанием того, что предал все свои ценности".