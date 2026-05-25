"Кешет": оппозиция предложила ультраортодоксам сменить Нетаниягу в действующем Кнессете

Депутаты от оппозиции обратились к лидерам "Яадут а-Тора" с предложением поддержать конструктивный вотум недоверия, чтобы сменить Биньямина Нетаниягу на другого главу правительства.

Об этом сообщает журналист Амит Сегаль. Несмотря на то, что до выборов осталось не более пяти месяцев, такой шаг может иметь долгосрочный эффект, так как действующий во время выборов премьер-министр остается на своем посту все время предвыборной кампании и коалиционных переговоров.

Как сообщил Сегаль, в "Яадут а-Тора" не отвергли эту идею на корню, однако отказались поддержать Яира Лапида или Юлия Эдельштейна.

Со своей стороны, в "Яадут а-Тора" предложили в качестве кандидата Бени Ганца. В оппозиции согласятся на это предложение только если Ганц согласится не баллотироваться в Кнессет 26-го созыва. Такое предложение выглядит крайне странным, так как в соответствии с законом, премьер-министром может быть только депутат Кнессета.

На данный момент оппозиция опирается на 52 мандата. У "Яадут а-Тора" – 7 мандатов. В любом случае, для осуществления этой комбинации потребуются два дополнительных мандата.