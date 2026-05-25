x
25 мая 2026
|
последняя новость: 22:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
25 мая 2026
|
25 мая 2026
|
последняя новость: 22:55
25 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Кешет": оппозиция предложила ультраортодоксам сменить Нетаниягу в действующем Кнессете

Яадут а-Тора
Бени Ганц
Оппозиция
время публикации: 25 мая 2026 г., 22:20 | последнее обновление: 25 мая 2026 г., 22:23
"Кешет": оппозиция предложила ультраортодоксам сменить Нетаниягу в действующем Кнессете
Yonatan Sindel/Flash90

Депутаты от оппозиции обратились к лидерам "Яадут а-Тора" с предложением поддержать конструктивный вотум недоверия, чтобы сменить Биньямина Нетаниягу на другого главу правительства.

Об этом сообщает журналист Амит Сегаль. Несмотря на то, что до выборов осталось не более пяти месяцев, такой шаг может иметь долгосрочный эффект, так как действующий во время выборов премьер-министр остается на своем посту все время предвыборной кампании и коалиционных переговоров.

Как сообщил Сегаль, в "Яадут а-Тора" не отвергли эту идею на корню, однако отказались поддержать Яира Лапида или Юлия Эдельштейна.

Со своей стороны, в "Яадут а-Тора" предложили в качестве кандидата Бени Ганца. В оппозиции согласятся на это предложение только если Ганц согласится не баллотироваться в Кнессет 26-го созыва. Такое предложение выглядит крайне странным, так как в соответствии с законом, премьер-министром может быть только депутат Кнессета.

На данный момент оппозиция опирается на 52 мандата. У "Яадут а-Тора" – 7 мандатов. В любом случае, для осуществления этой комбинации потребуются два дополнительных мандата.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 июля 2025

Увольнение Эдельштейна и будущее коалиции. Итоги политической недели