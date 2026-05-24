24 мая 2026
последняя новость: 22:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

В Турции полиция, применив резиновые пули, взяла штурмом штаб-квартиру главной оппозиционной партии

Турция
Оппозиция
время публикации: 24 мая 2026 г., 21:54 | последнее обновление: 24 мая 2026 г., 22:00
В Турции полиция, применив резиновые пули, взяла штурмом штаб-квартиру главной оппозиционной партии
AP Photo/ Khalil Hamra

Турецкая полиция взяла штурмом штаб-квартиру оппозиционной Народно-республиканской партии, где забаррикадировались ее активисты и сторонники. В ходе штурма были применены резиновые пули и слезоточивый газ.

Попытки оказать сопротивление были быстро подавлены. Полицейские вывели из здания руководителей партии, включая ее председателя Озгюра Озеля, который, согласно опросам, имел шансы сменить Реджепа Тайипа Эрдогана на посту президента.

21 мая оппозиционный суд Анкары признал не имеющими юридической силы отменил решение прошедшего в 2023 года партийного съезда, избравшим Озеля на этот пост. Суд восстановил на посту председателя Кемаля Кылычдароглу, заявившего, что партия способна самостоятельно справиться с кризисом.

В ответ Озель заявил, что речь идет о судебном путче, призвав своих сторонников начать круглосуточную демонстрацию. Он подчеркнул, что речь идет о судьбе демократии и многопартийной системы. На его призыв откликнулись тысячи человек.

Ближний Восток
