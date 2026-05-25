x
25 мая 2026
|
последняя новость: 11:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
25 мая 2026
|
25 мая 2026
|
последняя новость: 11:19
25 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Глава ASIO дал показания комиссии, расследующей теракт в Сиднее: нападения на евреев стали нормой

Антисемитизм
Террористы
Австралия
время публикации: 25 мая 2026 г., 10:09 | последнее обновление: 25 мая 2026 г., 10:14
Глава ASIO дал показания комиссии, расследующей теракт в Сиднее: нападения на евреев стали нормой
AP Photo/Steve Markham

Глава Австралийской службы безопасности и разведки (ASIO) Марк Берджесс дал показания Королевской комиссии, расследующей антисемитский теракт на пляже Бонди в Сиднее, унесший жизни 15 человек в первый день Хануки 2025 года.

"Война на Ближнем Востоке вызвала в Австралии всплеск эмоций, в том числе – связанных с насилием. Это включало и антисемитизм, которому не препятствовали. Это стало восприниматься как норма, как разрешение на насилие в отношении еврейских австралийцев", – заявил он.

По его словам, с конца 2024 года антисемитизм стал принимать формы запугивания, непосредственных угроз людям, бизнесам и религиозным учреждениям. Речь идет о вандализме, нападениях на дома, школы и синагоги – такие инциденты начались за несколько месяцев до нападения на пляже Бонди.

"Мы пришли к выводу, что за двумя такими нападениями – на кошерный ресторан в Сиднее и синагогу "Адас" в Мельбурне – стоит Корпус стражей исламской революции. Это привело к изгнанию в августе иранского посла", – заявил чиновник.

Австралийские спецслужбы полагают, что иранский режим стоит и за другими антисемитскими нападениями, однако неоспоримых свидетельств этого пока нет. "Они используют сеть сателлитов и агентов, чтобы выполнять за них работу – наносить вред евреям по всему миру", – сказал Берджесс.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 06 мая 2026

Участнику антисемитского теракта в Сиднее предъявлены новые обвинения
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 30 апреля 2026

После антисемитского теракта в Австралии: рекомендована реформа борьбы с терроризмом
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 24 февраля 2026

В Австралии начала работу комиссия по расследованию роста антисемитизма и теракта в Сиднее