"Кешет": после заявления о развале "блока Нетаниягу" Гафни побеседовал с Айзенкотом
время публикации: 25 мая 2026 г., 10:39 | последнее обновление: 25 мая 2026 г., 11:01
На прошлой неделе состоялась тайная встреча главы партии "Яшар" Гади Айзенкота с главой "Дегель а-Тора" Моше Гафни, сообщает "Кешет 12".
Встреча проходила вскоре после того, как духовный лидер "Дегель а-Тора" раввин Дов Ландо объявил о "прекращении существования блока с Нетаниягу".
Согласно опубликованной информации, встреча была дружественной, и в политической системе полагают, что ожидаются дополнительные контакты между сторонами.
В окружении Айзенкота отказались подтвердить или опровергнуть факт встречи, заявив, что он "действует в различных направлениях с целью смены нынешнего правительства и проведения досрочных выборов".
Приближенные Гафни заявили, что не комментируют встречи с фигурами в политической системе.
Ссылки по теме