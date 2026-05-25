"Кешет": после заявления о развале "блока Нетаниягу" Гафни побеседовал с Айзенкотом

На прошлой неделе состоялась тайная встреча главы партии "Яшар" Гади Айзенкота с главой "Дегель а-Тора" Моше Гафни, сообщает "Кешет 12".

Встреча проходила вскоре после того, как духовный лидер "Дегель а-Тора" раввин Дов Ландо объявил о "прекращении существования блока с Нетаниягу".

Согласно опубликованной информации, встреча была дружественной, и в политической системе полагают, что ожидаются дополнительные контакты между сторонами.

В окружении Айзенкота отказались подтвердить или опровергнуть факт встречи, заявив, что он "действует в различных направлениях с целью смены нынешнего правительства и проведения досрочных выборов".

Приближенные Гафни заявили, что не комментируют встречи с фигурами в политической системе.