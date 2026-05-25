Премия Пибоди: среди победителей "Нет другой земли", "Мистер Никто против Путина" и полковник ХАМАСа

Премия "Пибоди" за выдающийся вклад в радио и телевидение объявила победителей. В списке картин, которые получат награду на церемонии награждения 31 мая, палестино-израильская лента "Нет другой земли", которая в 2025 году получила премию "Оскар", фильм иранской постановщицы Сепиде Фарси "Положи свою душу в руку и иди" о фотографе из Газы, которая погибла накануне премьеры фильма в Каннах, и лента российского педагога Павла Таланкина "Господин Никто против Путина", получившая премию "Оскар" в 2026 году.

Премию также получат два сюжета катарского телеканала "Аль-Джазира" на английском языке о войне в Газе: "Дети под огнем" и "Исчезновение доктора Абу Сафия" об арестованном в Газе директоре больницы "Камаль Адуан" Хусаме Абу Сафии. Впоследствии выяснилось, что Абу Сафия является полковником террористической группировки ХАМАС.

Организаторы премии заявили, что победители этого года отражают миссию "Пибоди" – поддерживать истории, которые "способны менять культуру и говорить о самых болезненных вопросах современности".

86-я церемония вручения премии "Пибоди" пройдет 31 мая в Беверли-Хиллз. Среди других лауреатов этого года – сериалы "Больница Питт", "Жаркое соперничество", "Переходный возраст" и другие проекты.

"Пибоди" – ежегодная международная премия за выдающийся вклад в радио и телевидение. Впервые была вручена в 1941 году и является одной из старейших премий в медиа.