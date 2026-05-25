Министр Мики Зоар в третий раз был допрошен по делу "Рука руку моет"

Министр культуры и спорта Мики Зоар ("Ликуд") был в третий раз вызван на допрос в отделение полиции "ЛАХАВ-433" по делу о коррупции во Всеизраильской организации профсоюзов "Гистадрут", получившему название "Рука руку моет".

Представляющая Мики Зоара адвокат Таль Габай, комментируя это сообщение, подчеркнула": "Министр Мики Зоар вновь подчеркивает, что не связан с делом, касающимся "Гистадрута", ни в какой форме".

При этом она заявила, что полиция ведет расследование "исключительно политических вопросов, находящихся в самой основе деятельности избранных должностных лиц".