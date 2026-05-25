x
25 мая 2026
|
последняя новость: 18:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
25 мая 2026
|
25 мая 2026
|
последняя новость: 18:43
25 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Министр Мики Зоар в третий раз был допрошен по делу "Рука руку моет"

Полиция
Ликуд
Коррупция
Профсоюзы
время публикации: 25 мая 2026 г., 17:56 | последнее обновление: 25 мая 2026 г., 17:56
Министр Мики Зоар в третий раз был допрошен по делу "Рука руку моет"
Yonatan Sindel/Flash90

Министр культуры и спорта Мики Зоар ("Ликуд") был в третий раз вызван на допрос в отделение полиции "ЛАХАВ-433" по делу о коррупции во Всеизраильской организации профсоюзов "Гистадрут", получившему название "Рука руку моет".

Представляющая Мики Зоара адвокат Таль Габай, комментируя это сообщение, подчеркнула": "Министр Мики Зоар вновь подчеркивает, что не связан с делом, касающимся "Гистадрута", ни в какой форме".

При этом она заявила, что полиция ведет расследование "исключительно политических вопросов, находящихся в самой основе деятельности избранных должностных лиц".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 апреля 2026

Коррупционный скандал в "Гистадруте": полиция вновь допрашивает министра Зоара
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 апреля 2026

Зоар о допросе в полиции: "Пришел гордым ликудником и вышел еще более гордым ликудником"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 апреля 2026

В "ЛАХАВ 433" завершился допрос министра Мики Зоара
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 апреля 2026

CMИ: полиция допросила министра культуры и спорта Мики Зоара по делу о "Рука руку моет"