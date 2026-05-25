Израиль

Законопроект о разделении полномочий юрсоветника правительства вновь утвержден к первому чтению

Законы
Кнессет
Юрсоветник правительства
время публикации: 25 мая 2026 г., 12:34 | последнее обновление: 25 мая 2026 г., 12:33
Yonatan Sindel/FLASH90

Комиссия Кнессета по законодательству повторно утвердила для вынесения на первое чтение законопроект о разделении полномочий юридического советника правительства.

Решение было принято после того, как комиссия отклонила требование депутатов от оппозиции получить альтернативное заключение к позиции министерства финансов о стоимости реализации законопроекта.

Председатель комиссии Симха Ротман ("Ционут Датит") заявил, что законопроект будет вынесен в первом чтении на сегодняшнем пленарном заседании Кнессета. Однако голосование по нему сможет состояться не раньше среды.

По словам Ротмана, если Кнессет продолжит работу в обычном режиме, он надеется провести законопроект во втором и третьем чтениях.

Депутат Гилад Карив ("Демократим") раскритиковал инициативу, заявив, что "коалиция продолжает государственный переворот".

