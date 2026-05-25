Бени Ганц: "Я всегда был принципиальным противником формального оборонного союза с США"
время публикации: 25 мая 2026 г., 14:31 | последнее обновление: 25 мая 2026 г., 14:31
Лидер партии "Кахоль Лаван" Бени Ганц в ходе заседания фракции в парламенте заявил: "Вчера исполнились 26 лет назад с того дня, как мы вышли из Ливана. Я вошел в Ливан первым как рядовой, а вышел последним как бригадный генерал".
По словам Бени Ганца, "на всех укреплениях в Ливане было написано: " Мы здесь для защиты жителей севера".
"Необходимо объяснить американцам, что есть вопросы, в которых мы должны сказать им "нет", – подчеркнул лидер "Кахоль лаван". – Я всегда был принципиальным противником формального оборонного союза с США. Мы должны сохранить свободу действий в вопросах, касающихся национальной безопасности государства".
