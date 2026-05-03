Убийство Иману Залки: орудие преступления все еще не найдено

Специальная следственная группа продолжает расследование убийство 21-летнего Иману Биньямина Залки из Петах-Тиквы, совершенное вечером Дня независимости. К настоящему моменту по этому делу арестованы 16 подозреваемых.

Адвокат одного из подозреваемых просит перенести его дело в другой округ: ранее этот 15-летний подросток был судим за нападение на сына мирового судьи Петах-Тиквы, и адвокат утверждает, что в Петах-Тикве его подзащитный не получит беспристрастного отношения.

Между тем, следователи все еще не нашли ключевую улику: нож, которым один из подростков, проходящий главным подозреваемым, ударил Иману. Полиция применяет различные методы поиска, в том числе технологические – маршрут каждого из подозреваемых был установлен, и следователи пытаются найти, где малолетние преступники спрятали орудие убийства.

Предполагается, что подозреваемый выбросил нож, когда убегал с места преступления, или спрятал его в потайном месте, опасаясь ареста.

Напомним, во время Дня независимости в пиццерию в Петах-Тикве вошла группа подростков: они шумели, толкали друг друга и брызгали на посетителей "снежным" спреем из баллончиков. Залка попросил их прекратить беспокоить посетителей, подростки начали агрессивно пререкаться, и Залка попросил их уйти. Однако на этом все не закончилось.

Около часа ночи Иману Биньямин Залка завершил работу, закрыл филиал пиццерии и собирался идти домой. Подростки поджидали его. Они напали на Залку, тот пытался защищаться, и тогда его ударили ножом в ногу, пробив бедренную артерию, после чего сбежали с места преступления.

Иману потерял много крови, был госпитализирован в больницу "Бейлинсон" в критическом состоянии. Врачи боролись за его жизнь, но в четверг вечером 21-летний Иману Биньямин Залка скончался от полученных ран.