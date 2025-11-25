ЦАХАЛ перехватил наркотики на границе с Египтом

Силы ЦАХАЛа пресекли очередную попытку контрабанды наркотиков на египетской границе, в зоне ответственности бригады "Паран". На израильской территории задержан подозреваемый.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что были перехвачены внедорожник и беспилотник контрабандистов, а также груз.

Конфискованное было передано в подразделение военной полиции Южного округа. Задержанного допрашивают правоохранительные органы.