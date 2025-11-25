Бывший мэр Калансуа обвиняется в нападении на сотрудника муниципалитета

В мировой суд Кфар-Сабы подано обвинительное заключение против бывшего мэра Калансуа Абеда Саламе: он обвиняется в нападении на государственного служащего. Инцидент произошел в марте 2022 года, сообщает "Исраэль а-Йом": Саламе, тогда еще находившийся на посту мэра города, в присутствии множества людей напал на сотрудника санитарного отдела Калансуа из-за недовольства его работой.

Нападение произошло на первом этаже здания муниципалитета. В обвинительном заключении указано, что Абед Саламе схватил работника санитарного отдела города за руку и потянул, затем они обменялись репликами, и тогда мэр подошел к работнику и схватил его за шею в движении, напоминающем удушение.

В обвинительном заключении подчеркивается, что пострадавший является государственным служащим, и нападение связано с исполнением им служебных обязанностей. Таким образом, бывшему мэру грозит серьезное наказание.