25 ноября 2025
25 ноября 2025
Израиль

Бывший мэр Калансуа обвиняется в нападении на сотрудника муниципалитета

Криминал в арабском секторе
Муниципалитеты
время публикации: 25 ноября 2025 г., 11:47 | последнее обновление: 25 ноября 2025 г., 11:47
В мировой суд Кфар-Сабы подано обвинительное заключение против бывшего мэра Калансуа Абеда Саламе: он обвиняется в нападении на государственного служащего. Инцидент произошел в марте 2022 года, сообщает "Исраэль а-Йом": Саламе, тогда еще находившийся на посту мэра города, в присутствии множества людей напал на сотрудника санитарного отдела Калансуа из-за недовольства его работой.

Нападение произошло на первом этаже здания муниципалитета. В обвинительном заключении указано, что Абед Саламе схватил работника санитарного отдела города за руку и потянул, затем они обменялись репликами, и тогда мэр подошел к работнику и схватил его за шею в движении, напоминающем удушение.

В обвинительном заключении подчеркивается, что пострадавший является государственным служащим, и нападение связано с исполнением им служебных обязанностей. Таким образом, бывшему мэру грозит серьезное наказание.

Израиль
