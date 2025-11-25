x
Израиль

Мужчина потерял сознание в районе Нетании, его удалось реанимировать

время публикации: 25 ноября 2025 г., 11:27 | последнее обновление: 25 ноября 2025 г., 11:27
Мужчина потерял сознание в районе Нетании, его удалось реанимировать
Yonatan Sindel/Flash90

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Шарон поступило сообщение о мужчине, потерявшем сознание во время работы в районе Нетании: мужчина перенес сердечный приступ.

Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики МАДА оказали мужчине неотложную медицинскую помощь, с помощью дефибриллятора они смогли реанимировать его, запустив его сердце заново.

После реанимации 66-летнего мужчину доставили в больницу "Ланиадо" машиной интенсивной терапии, его состояние стабильное.

