Мужчина потерял сознание в районе Нетании, его удалось реанимировать
время публикации: 25 ноября 2025 г., 11:27 | последнее обновление: 25 ноября 2025 г., 11:27
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Шарон поступило сообщение о мужчине, потерявшем сознание во время работы в районе Нетании: мужчина перенес сердечный приступ.
Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики МАДА оказали мужчине неотложную медицинскую помощь, с помощью дефибриллятора они смогли реанимировать его, запустив его сердце заново.
После реанимации 66-летнего мужчину доставили в больницу "Ланиадо" машиной интенсивной терапии, его состояние стабильное.
