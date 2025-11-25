x
25 ноября 2025
|
последняя новость: 19:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 ноября 2025
|
25 ноября 2025
|
последняя новость: 19:25
25 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Сбой в движении трамваев на "красной линии" в Иерусалиме

время публикации: 25 ноября 2025 г., 18:16 | последнее обновление: 25 ноября 2025 г., 18:16
Сбой в движении трамваев на "красной линии" в Иерусалиме
Olivier Fitoussi/Flash90

Компания "Кфир", оператор "красной линии" трамвая в Иерусалиме, сообщила о прекращении движения между станциями "Тахана Мерказит" и "Адаса Эйн-Керем".

Причиной приостановки движения на одном из участков стала техническая неисправность.

В компании говорят, что после устранения проблемы движение трамвая на "красной линии" будет восстановлено в полном объеме.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook