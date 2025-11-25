Сбой в движении трамваев на "красной линии" в Иерусалиме

Компания "Кфир", оператор "красной линии" трамвая в Иерусалиме, сообщила о прекращении движения между станциями "Тахана Мерказит" и "Адаса Эйн-Керем".

Причиной приостановки движения на одном из участков стала техническая неисправность.

В компании говорят, что после устранения проблемы движение трамвая на "красной линии" будет восстановлено в полном объеме.