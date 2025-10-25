На юге Ливана уничтожен командир противотанкового подразделения спецназа "Радуан"

ЦАХАЛ ликвидировал командира противотанкового подразделения батальона "Радуан" организации "Хизбалла", который занимался попытками восстановления террористической инфраструктуры на юге Ливана.

ВВС ЦАХАЛа под руководством Северного командования нанесли удар в районе Джабшит на юге Ливана, ликвидировав террориста Зайна аль Абедина Хусейна Фатуни, командира противотанкового подразделения батальона "Радуан".

В последнее время террорист занимался попытками восстановления террористической инфраструктуры "Хизбалла" на юге Ливана. Деятельность этого террориста являлась нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном.