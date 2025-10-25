x
25 октября 2025
25 октября 2025
Израиль

На юге Ливана уничтожен командир противотанкового подразделения спецназа "Радуан"

Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 25 октября 2025 г., 18:06 | последнее обновление: 25 октября 2025 г., 19:15
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ ликвидировал командира противотанкового подразделения батальона "Радуан" организации "Хизбалла", который занимался попытками восстановления террористической инфраструктуры на юге Ливана.

ВВС ЦАХАЛа под руководством Северного командования нанесли удар в районе Джабшит на юге Ливана, ликвидировав террориста Зайна аль Абедина Хусейна Фатуни, командира противотанкового подразделения батальона "Радуан".

В последнее время террорист занимался попытками восстановления террористической инфраструктуры "Хизбалла" на юге Ливана. Деятельность этого террориста являлась нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном.

Израиль
