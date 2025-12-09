"Кешет": Герцог еще до избрания на пост президента рассматривал возможность помилования Нетаниягу

По информации телеканала "Кешет", еще до избрания на президентский пост Ицхак Герцог проверял возможность "раннего" помилования Биньямина Нетаниягу в обмен на его уход из политики.

Журналистка телеканала Эдва Дадон сообщила, что в 2019 году, незадолго до того, как генеральный прокурор Авихай Мандельблит огласил обвинение против премьер-министра, Ицхак Герцог, занимавший пост председателя Еврейского агентства, обратился к Реувену Ривлину, занимавшему пост президента, и Биньямину Нетаниягу, пытаясь продвинуть план помилования для Нетаниягу.

Затем бизнесмен Моти Сандер, якобы входивший в окружение Герцога, попросил у адвоката Эяля Розовского изучить ситуацию и дать заключение относительно возможности президентского помилования до окончания процесса. В заключении адвоката говорилось, что в решениях Верховного суда прослеживается поддержка подобных полномочий президента. Но при этом подчеркивалось, что окончательное слово остается за Верховным судом.

По данным телеканала, в последний день подачи кандидатур на пост президента бывший политический активист Эльдад Янив обратился к юридическому советнику правительства и юридическому советнику Кнессета с просьбой проверить юридическое заключение, полученных приближенными Герцога о полномочиях президента, считая, что оно может свидетельствовать о планах Герцога в случае его избрания президентом. Его запрос остался без ответа, а Герцог был избран 11-м президентом Израиля.

Из канцелярии президента заявили, что между Герцогом и Нетаниягу никогда не было никаких договоренностей, связывающих пребывания Герцога на посту президента с юридическими делами Нетаниягу, включая помилование. В ответе канцелярии также указывается, что Ицхак Герцог никогда не видел юридического заключения, о котором шла речь в материале, и у знал о нем из СМИ.

Движение за чистоту власти обратилось к юридическому советнику правительства с требованием проверить, существовало ли соглашение между Герцогом и Нетаниягу до выборов президента.