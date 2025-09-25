x
Израиль

Пресс-секретарь ЦАХАЛа сообщил, какие объекты хуситов были атакованы в Йемене

Пресс-служба ЦАХАЛа
Хуситы
время публикации: 25 сентября 2025 г., 19:33 | последнее обновление: 25 сентября 2025 г., 20:19
Пресс-секретарь ЦАХАЛа сообщил, какие объекты хуситов были атакованы в Йемене
Глава пресс-службы ЦАХАЛа Эфи Дефрин выступил в четверг, 25 сентября, с докладом о действиях ЦАХАЛа в секторе Газы и за рубежом. Вторая часть его доклада была посвящена операции в Йемене, где ВВС Израиля нанесли удар по десяткам объектов террористической инфраструктуры движения "Ансар Аллах" (хуситы).

"ЦАХАЛ продолжает действовать на всех фронтах, – подчеркнул Дефрин. – В последние несколько часов десятки израильских боевых самолетов провели широкомасштабную волну атак по целям террористической инфраструктуры хуситов в районе Саны в глубине Йемена. Мы атаковали командный пункт генерального штаба хуситов, военные комплексы и военные лагеря службы безопасности хуситов и их службы разведки".

Пресс-секретарь ЦАХАЛа подчеркнул, что Израиль продолжит мощные удары против террористического режима хуситов в Йемене. Он напомнил, что в среду ударный беспилотник, запущенный по Израилю из Йемена, нанес удар по городу Эйлат в Израиле, ранив гражданских лиц. "С начала войны мы перехватили более 98% БПЛА, выпущенных из Йемена по территории Израиля, – добавил Дефрин. – Мы остаемся в полной боевой готовности, и я хочу подчеркнуть – Эйлат безопасный город, в нем сохраняется обычная жизнь".

Дефрин подчеркнул, что защита системы ПВО Израиля, при всей ее эффективности, не герметична. "Я призываю общественность тщательно соблюдать конкретные предупреждения Командования тыла, – добавил он. – Вчера мы видели граждан, которые не соблюдали инструкции, поэтому я вновь повторяю: выполняйте распоряжения Командования тыла, они спасают жизни".

