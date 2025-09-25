x
25 сентября 2025
25 сентября 2025
В Газе уничтожен боевой комплекс ХАМАСа: взрывчатка, мины и гуманитарная помощь

время публикации: 25 сентября 2025 г., 18:58 | последнее обновление: 25 сентября 2025 г., 18:58
Бойцы 401-й бригады, действующие в глубине города Газа, обнаружили и уничтожили один из центральных боевых комплексов террористической организации ХАМАС, в котором были обнаружены значительные количества оружия и боеприпасов, в том числе десятки взрывных устройств различных типов, десятки гранат и другие виды оружия.

Кроме того, в помещении хранилась похищенная ХАМАСом гуманитарная помощь. В комплекс вел подземный проход, соединявший несколько "оперативных квартир", используемых террористами.

