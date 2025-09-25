x
25 сентября 2025


последняя новость: 17:14

Ближний Восток

Израильские ВВС атаковали объекты хуситов в Сане

Йемен
Хуситы
ЦАХАЛ
время публикации: 25 сентября 2025 г., 16:42 | последнее обновление: 25 сентября 2025 г., 17:19
Израильские ВВС атаковали объекты хуситов в Сане
AP Photo

Днем 25 сентября израильские ВВС атаковали объекты хуситов в Сане. Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что были нанесены удары по военным лагерям, складам беспилотников и другого оружия.

Пресс-служба ЦАХАЛа уточняет: десятки самолетов израильских ВВС атаковали объекты силовых структур и армии хуситского террористического режима в районе Саны – здание генерального штаба хуситов, комплексы силовых структур и разведывательных служб, штаб-квартиру Управления военной информацией и военные лагеря, а также склады оружия.

"Удар были нанесены в ответ на атаки хуситов на Государство Израиль, в ходе которых запускались беспилотные летательные аппараты и ракеты класса "земля-земля"", – сказано в заявлении ЦАХАЛа.

24 сентября хуситы атаковали Эйлат, применив ударный БПЛА. Беспилотник упал и взорвался около гостиницы Club Hotel. Пострадали более 20 человек, несколько раненых остаются в больницах, в том числе в тяжелом состоянии. Попытки перехватить БПЛА с помощью системы "Железный купол" успехом не увенчались. Кроме того, в среду из Йемена была запущена баллистическая ракета – она не долетела до Израиля.

ЦАХАЛ неоднократно бомбил военные и энергетические объекты в Йемене. Однако хуситы не прекращают атаки.

Ближний Восток
