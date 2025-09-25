x
ДТП в Иудее, одна из пострадавших в тяжелом состоянии

Мада
ДТП
Иудея и Самария
время публикации: 25 сентября 2025 г., 17:45 | последнее обновление: 25 сентября 2025 г., 17:53
ДТП в Иудее, одна из пострадавших в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

На 60-й трассе, недалеко от перекрестка Байт-Анун (пересечение с 35-й трассой, к северу от Хеврона, Иудея) столкнулись два автомобиля с палестинскими номерными знаками.

В результате аварии 18-летняя девушка получила тяжелые травмы, женщина примерно 25 лет – травмы средней тяжести. Они были доставлены в иерусалимскую больницу "Шаарей Цедек".

Еще шесть пострадавших были эвакуированы "Красным Полумесяцем" на территорию Палестинской автономии.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

