ДТП в Иудее, одна из пострадавших в тяжелом состоянии
время публикации: 25 сентября 2025 г., 17:45 | последнее обновление: 25 сентября 2025 г., 17:53
На 60-й трассе, недалеко от перекрестка Байт-Анун (пересечение с 35-й трассой, к северу от Хеврона, Иудея) столкнулись два автомобиля с палестинскими номерными знаками.
В результате аварии 18-летняя девушка получила тяжелые травмы, женщина примерно 25 лет – травмы средней тяжести. Они были доставлены в иерусалимскую больницу "Шаарей Цедек".
Еще шесть пострадавших были эвакуированы "Красным Полумесяцем" на территорию Палестинской автономии.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.