ДТП в Иудее, одна из пострадавших в тяжелом состоянии

На 60-й трассе, недалеко от перекрестка Байт-Анун (пересечение с 35-й трассой, к северу от Хеврона, Иудея) столкнулись два автомобиля с палестинскими номерными знаками.

В результате аварии 18-летняя девушка получила тяжелые травмы, женщина примерно 25 лет – травмы средней тяжести. Они были доставлены в иерусалимскую больницу "Шаарей Цедек".

Еще шесть пострадавших были эвакуированы "Красным Полумесяцем" на территорию Палестинской автономии.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.