25 сентября 2025
Израиль

Частично открывается пограничный переход "Алленби" между Иорданией и Израилем

время публикации: 25 сентября 2025 г., 17:24 | последнее обновление: 25 сентября 2025 г., 17:27
Jamal Awad/Flash90

Пограничный переход "Алленби" на границе между Иорданией и Израилем будет частично открыт в пятницу, 26 сентября. 24-25 сентября переход был полностью закрыт.

Завтра "Алленби" открывается только для граждан, не для перевозки грузов. И будет работать в обычные часы, по пятничному расписанию.

18 сентября 2025 года на ПП "Алленби" был совершен теракт, погибли двое израильских военнослужащих – подполковник резерва Ицхак Харош (68 лет) и сержант Оран Гершко (20 лет). Теракт совершил гражданин Иордании, перевозивший на грузовике гуманитарную помощь для Газы – он был застрелен. После этого поставки гуманитарной помощи в Газу через КПП "Алленби" были приостановлены. Однако сам пограничный переход продолжал работать.

Напомним, что 8 сентября 2024 года около пограничного перехода Алленби, на израильско-иорданской границе, в результате теракта были убиты три человека. Террорист был застрелен. Имена убитых тогда израильтян: Йоханан Шхори, житель Маале Эфраим, 61 год; Юрий Бирнбаум, 65 лет, житель Наамы; Адриан Марсело Подзамчер, проживавший в Ариэле.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
