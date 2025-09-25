x
25 сентября 2025
25 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

ДТП на 5-й трассе: двое погибших, трое в тяжелом состоянии

Мада
ДТП
Погибшие
время публикации: 25 сентября 2025 г., 14:56 | последнее обновление: 25 сентября 2025 г., 15:42
ДТП на 5-й трассе: один погибший, четверо в состоянии от тяжелого до критического
Пресс-служба МАДА

Днем 25 сентября на 5-й трассе, между восточным съездом на Глилот и развязкой Кфар а-Ярок, столкнулись грузовик и минибус. В результате аварии погибли мужчина примерно 40 лет и женщина примерно 30 лет. 11 человек получили травмы различной степени тяжести.

Три человека (две женщины и мужчина примерно 20 лет) в тяжелом состоянии, еще восемь человек получили легкие травмы, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Пострадавшие направлены в больницы "Ихилов" (Тель-Авив), "Шиба" (Тель а-Шомер), "Бейлинсон" (Петах-Тиква), "Меир" (Кфар-Саба).

Полиция выясняет обстоятельства ДТП. Сообщается, что три из четырех полос в зоне аварии перекрыты для движения транспорта, возникли автомобильные пробки.

