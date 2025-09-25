ДТП на 5-й трассе: двое погибших, трое в тяжелом состоянии
время публикации: 25 сентября 2025 г., 14:56 | последнее обновление: 25 сентября 2025 г., 15:42
Днем 25 сентября на 5-й трассе, между восточным съездом на Глилот и развязкой Кфар а-Ярок, столкнулись грузовик и минибус. В результате аварии погибли мужчина примерно 40 лет и женщина примерно 30 лет. 11 человек получили травмы различной степени тяжести.
Три человека (две женщины и мужчина примерно 20 лет) в тяжелом состоянии, еще восемь человек получили легкие травмы, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".
Пострадавшие направлены в больницы "Ихилов" (Тель-Авив), "Шиба" (Тель а-Шомер), "Бейлинсон" (Петах-Тиква), "Меир" (Кфар-Саба).
Полиция выясняет обстоятельства ДТП. Сообщается, что три из четырех полос в зоне аварии перекрыты для движения транспорта, возникли автомобильные пробки.