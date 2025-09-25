x
25 сентября 2025
25 сентября 2025
25 сентября 2025
25 сентября 2025
Прогноз погоды в Израиле на 25 сентября: понижение температуры, местами дожди

время публикации: 25 сентября 2025 г., 05:52 | последнее обновление: 25 сентября 2025 г., 06:04
Прогноз погоды в Израиле на 25 сентября: понижение температуры, местами дожди
Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 25 сентября, температура понизится и будет ниже среднесезонной. Переменная облачность. Ожидаются дожди на севере и в центре, сильный ветер в горах.

В Иерусалиме – 18-25 градусов, в Тель-Авиве – 25-29, в Хайфе – 19-27, в Эйлате – 23-33, в Беэр-Шеве – 21-28, на побережье Мертвого моря – 24-32, в Ашкелоне и Ашдоде – 25-28, в Ариэле – 20-27, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 23-30, на Голанских высотах – 19-28.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 29 градусов, высота волн – 70-180 см. Купание может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 20 км/ч).

В пятницу-воскресенье температура повысится.

