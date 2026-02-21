Самки черепах спускаются со скал, чтобы избежать чрезмерной сексуальной агрессии со стороны самцов

Согласно новому исследованию, падение самок черепах со скал может быть связано с сексуальной агрессией самцов. На острове Голем-Град в Северной Македонии наблюдается значительный перевес самцов черепах Германа над самками: на некоторых участках на одну самку приходится до 19 самцов.

Ученые, опубликовавшие результаты в статье "Смещение соотношения полов провоцирует демографическое самоубийство в густонаселенной популяции черепах" в журнале Ecology Letters, отмечают, что численность самок продолжает сокращаться, частично из-за агрессивного поведения самцов. Исследование показало, что некоторые самки спрыгивают с высоких скал, порой погибая, чтобы избежать преследования. Также выяснилось, что "преследуемые" самки размножаются реже и имеют более низкую ежегодную выживаемость по сравнению с самками соседней материковой популяции.

Проанализировав данные за 16 лет, собранные в том числе ведущим автором исследования, доктором Драганом Арсовски из Македонского экологического общества, исследователи прогнозируют, что последняя самка на острове умрет к 2083 году. После того как доктор Арсовски заметил, что в популяции, казавшейся многочисленной, многие самки умирают в молодом возрасте, он изучил брачное поведение рептилий и обнаружил, что несколько самцов преследуют одну и ту же самку.

По словам исследователей, самцы черепах "толкают, кусают (иногда до кровопотери), взбираются на самок и яростно тыкают в убегающих рептилий острым кончиком хвоста". У большинства самок на острове также были зафиксированы повреждения половых органов. Хотя самцы иногда тоже спрыгивают со скал.