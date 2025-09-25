"Ключ Накбы" на пиджаке Аббаса. МИД Израиля выступил с резким комментарием
Министерство иностранных дел Израиля опубликовало комментарий по поводу значка на лацкане председателя Палестинской администрации Махмуда Аббаса во время его выступления 22 сентября перед Генеральной Ассамблеей ООН. Напомним, что 89-летний Аббас не присутствовал в Нью-Йорке, к ГА ООН он обращался по видеосвязи. На его пиджаке был значок с "ключом Накбы", символизирующий право на возвращение палестинских арабов в свои дома, находящиеся на территории современного Израиля.
В связи с этим МИД Израиля заявил: "Опасная двойственность Махмуда Аббаса. Выступая на Генеральной Ассамблее ООН, он носил значок в виде "ключа" – недвусмысленный символ его цели устранить Израиль. В то время, когда ХАМАС называет события 7 октября "Потопом Аль-Аксы", Аббас стремится к своему собственному "потопу" под видом формулы двух государств: к возвращению в Израиль миллионов потомков арабов, покинувших страну в 1948 году, чтобы тем самым ликвидировать единственное еврейское государство. История имеет значение: в 1948 году арабский мир объявил войну Израилю; после этого из арабских стран в Израиль было изгнано и переселилось больше евреев, чем арабов, покинувших Израиль. Давно назрела необходимость, чтобы арабские государства предоставили гражданство потомкам тех, кто уехал в 1948 году. "Ключ" Аббаса – это старый план ООП: два государства для одного палестинского народа и уничтожение еврейского государства. Этого не произойдет".