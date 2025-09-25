Рекордные дожди на севере Израиля: побит сентябрьский рекорд 1932 года

Первый дождь в новом году по иудейскому календарю оказался рекордным: по состоянию на 10:30 в четверг, 25 сентября, в Нагарии выпало более 100 мм осадков, причем большая часть дождя выпала за полтора часа.

Предыдущий рекорд в этот день был зарегистрирован в 1932 году, когда в районе Гуш-Эцион выпало 95,7 мм осадков. Этот рекорд продержался 93 года. При этом в Метеорологической службе Израиля отмечают, что в среднем, в Нагарии выпадает 1,2 мм осадков в сентябре. В октябре средняя норма осадков в Нагарии за весь месяц составляет 35 мм, а в ноябре – 90 мм.

В четверг утром в Западной Галилее от Нагарии до Акко выпало рекордное количество осадков. Ливни привели к скоплению воды на улицах в городах и на дорогах по всему региону. Муниципалитет Нагарии призвал жителей воздержаться от поездок.