Юрсоветница обвиняет Бен-Гвира в "присвоении себе роли над-комиссара полиции"

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара направила письмо министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру, касающееся продвигаемых им изменений политики ограничения демонстраций.

В своем письме она приводит подробные объяснения, почему продвигаемые Бен-Гвиром инструкции "незаконны, не ограничены по времени и нарушают принцип невмешательства полиции". По всей видимости, данный документ является ответом на требование министра внутренней безопасности "предоставить возражения по существу", прозвучавшее 1 сентября текущего года.

Отметим, что на "предоставление ответа по существу" Бен-Гвир давал юридической советнице 24 часа, подчеркивая, что работа над изменениями инструкций проводилась несколько месяцев, и в ней была задействована канцелярия юридической советницы.

В ответном письме, подписанном одной из помощниц Гали Баарав-Миары Авиталь Сомполински, сказано: работа над внедрением продвигаемых министром требований ведется "в рамках принятой процедуры посредством заседаний". В частности, необходимо очертить "рамки формулирования политики министра по отношению к полиции", чтобы предотвратить политическое вмешательство в деятельность полиции.

В письме помощница юридической советницы правительства утверждает, что публикация Итамаром Бен-Гвиром новых инструкций до завершения работы над регламентом призвана "обойти деятельность рабочей группы", противоречит постановлениям БАГАЦа и принципам, соблюдать которые Бен-Гвир обязался во время присяги перед вступлением в должность.

В этом документе указано, что опубликованный документ об изменениях политики в отношении демонстраций "содержит существенные изъяны" и не может иметь юридическую силу. Помощница Баарав-Миары утверждает, что такой документ должен содержать только общие принципы в рамках действующего права, а не "изложение законов и их интерпретацию министром".

Одним из "изъянов" политики ограничения демонстраций указывается, что полиции не дается возможность решать на свое усмотрение, а навязывается директива общего характера. "Вы формулируете общее, однозначное и всеобъемлющее указание, фактически присваивая себе роль "над-комиссара полиции", попирая право руководства полиции на собственное усмотрение и на собственные полномочия".