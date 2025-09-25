На севере Газы погиб боец бригады "Нахаль"

Разрешено к публикации: на севере сектора Газы погиб старший сержант Чалачо Шимон Демалаш, 21 год, из Беэр-Шевы, боец ​​932-го батальона бригады "Нахаль".

Согласно опубликованным данным, военнослужащий был смертельно ранен в результате снайперского обстрела, когда охранял позиции своего подразделения. Военные ведут розыск снайпера, пока сообщений о его нейтрализации не поступало.

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), а также в результате обстрелов из Ирана, погибли 912 военнослужащих ЦАХАЛа.

Вечером 15 сентября 2025 года была начата операция "Колесницы Гидеона – 2" с целью захвата города Газа и уничтожения террористов в северной части сектора. В течение первой недели боевых действий в рамках этой операции погибли пять офицеров ЦАХАЛа, один офицер был тяжело ранен.

Ожидается, что операция "Колесницы Гидеона – 2" продлится в течение месяцев и не завершится до начала 2026 года, если не будет достигнута сделка с ХАМАСом об условиях освобождения заложников и прекращения огня.

Список погибших в ходе войны Израиля с террором с 7 октября 2023 (обновляется)