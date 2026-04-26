Ynet: пограничная полиция заменит ЦАХАЛ в вопросах правоприменения в зонах A и B

Ynet сообщает, что в системе безопасности принято решение передать ответственность за правоохранительные действия в зонах A и B Иудеи и Самарии от ЦАХАЛа пограничной полиции под командованием бригадного генерала Нисо Гуеты.

По данным журналиста Элиши Бен-Кимона, решение было принято Центральным командованием ЦАХАЛа совместно со общей службой безопасности (ШАБАК) и полицейским округом Иудеи и Самарии после выявления оперативных пробелов.

Источники в системе безопасности поясняют, что нынешняя схема, при которой ЦАХАЛ действует в зонах A и B, а полиция – в зоне C, создает "мертвые зоны" с точки зрения правоприменения: военнослужащие не подготовлены к задержанию израильских граждан, а полиции приходится координировать вход в эти районы, что мешает ей своевременно прибывать на место происшествия.