Ночью ЦАХАЛ атаковал военные объекты и пусковую установку "Хизбаллы"

В ночь на воскресенье ЦАХАЛ наносил удары по объектам военного назначения, использовавшимся террористической организацией "Хизбалла" на юге Ливана. Боевики "Хизбаллы" использовали эти объекты для продвижения террористической деятельности против израильской армии и Государства Израиль.

В субботу бойцы 146-й дивизии обнаружили четырехствольную ракетную пусковую установку в ходе операции на юге Ливана.

В течение ночи боевики "Хизбаллы" запустили в направлении израильских военнослужащих два ударных беспилотника. Оба БПЛА упали на открытой местности, пострадавших среди израильтян нет.