Во время похода к Масаде погибла женщина, причины ее смерти устанавливаются
время публикации: 26 апреля 2026 г., 19:26 | последнее обновление: 26 апреля 2026 г., 19:28
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о потерявшей сознание женщине, предположительно, туристке: ее доставили на встречу с бригадой МАДА в районе Масады.
Фельдшеры и парамедики МАДА сообщают, что 54-летняя женщина была без признаков жизни, и реанимировать ее было уже невозможно. Им пришлось констатировать ее смерть.
Причины смерти женщины устанавливаются.
