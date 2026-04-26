Во время похода к Масаде погибла женщина, причины ее смерти устанавливаются

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о потерявшей сознание женщине, предположительно, туристке: ее доставили на встречу с бригадой МАДА в районе Масады.

Фельдшеры и парамедики МАДА сообщают, что 54-летняя женщина была без признаков жизни, и реанимировать ее было уже невозможно. Им пришлось констатировать ее смерть.

Причины смерти женщины устанавливаются.