Нетаниягу: "Мы продолжаем атаковать Ливан"
время публикации: 26 апреля 2026 г., 14:35 | последнее обновление: 26 апреля 2026 г., 14:35
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил на еженедельном заседании правительства.
Он предупредил о том, что договоренность о прекращении огня в Ливане рассыпается.
"Из некоторых сообщений складывается впечатление, что ЦАХАЛ не действует в Ливане. Он действует, действует мощно", – заявил Нетаниягу.
Он добавил, что нарушения "Хизбаллой" условий прекращения огня приводят к тому, что это прекращение рассыпается