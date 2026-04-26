Нетаниягу: "Мы продолжаем атаковать Ливан"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил на еженедельном заседании правительства.

Он предупредил о том, что договоренность о прекращении огня в Ливане рассыпается.

"Из некоторых сообщений складывается впечатление, что ЦАХАЛ не действует в Ливане. Он действует, действует мощно", – заявил Нетаниягу.

Он добавил, что нарушения "Хизбаллой" условий прекращения огня приводят к тому, что это прекращение рассыпается