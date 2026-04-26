Внимание, розыск: пропал 43-летний Эрез Штеклер, его жизни и здоровью угрожает опасность

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего человека из групп риска. Пропал 43-летний Эрез Штеклер, в последний раз его видели в районе здания суда в Хайфе.

Приметы пропавшего: рост 190 см, полное телосложение, лысый, светлый оттенок кожи. В последний раз его видели одетым в белую майку, черные тренировочные брюки и шлепанцы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или обратиться в полицию округа Бака по телефону 04-6159400.