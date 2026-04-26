В Ришон ле-Ционе в заброшенном здании найдено тело мужчины

Полиция сообщила, что в заброшенном здании в Ришон ле-Ционе было обнаружено тело мужчины, которое, по предварительной оценке, могло находиться там несколько дней.

На место прибыли сотрудники полиции и криминалисты, начавшие сбор улик.

Тело будет направлено на экспертизу в Институт судебной медицины в Абу-Кабире для установления личности.

На данном этапе подозрений в криминальном характере смерти нет.