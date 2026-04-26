В Ришон ле-Ционе в заброшенном здании найдено тело мужчины
время публикации: 26 апреля 2026 г., 10:22 | последнее обновление: 26 апреля 2026 г., 10:24
Полиция сообщила, что в заброшенном здании в Ришон ле-Ционе было обнаружено тело мужчины, которое, по предварительной оценке, могло находиться там несколько дней.
На место прибыли сотрудники полиции и криминалисты, начавшие сбор улик.
Тело будет направлено на экспертизу в Институт судебной медицины в Абу-Кабире для установления личности.
На данном этапе подозрений в криминальном характере смерти нет.