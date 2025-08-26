x
26 августа 2025
Израиль

Около Дженина арестован террорист, осужденный на 48 пожизненных сроков и освобожденный в январе

Иудея и Самария
Террористы
ЦАХАЛ
время публикации: 26 августа 2025 г., 06:54 | последнее обновление: 26 августа 2025 г., 06:58
Около Дженина арестован террорист, осужденный на 48 пожизненных сроков и освобожденный в январе
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ночь на 26 августа источники в Палестинской автономии сообщали о масштабной операции ЦАХАЛа в Арабе, юго-западней Дженина. Предварительно: задержаны около 40 местных жителей.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщает: арестован Мухаммад Абу Уарда – один из лидеров ХАМАСа, освобожденный 30 января 2025 года в рамках сделки по "обмену пленными". Абу Уарда – один из организаторов терактов в автобусах №18 в Иерусалиме в 1996 году, жертвами которых стали 44 человека. Также участвовал в нападении около Ашкелона в феврале 1996 года, была убита женщина. Получил 48 пожизненных сроков.

Израиль
