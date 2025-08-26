У Стены Плача состоялась массовая молитва о скорейшем возвращении заложников

В ночь на 26 августа у Стены Плача состоялась массовая молитва "слихот" о скорейшем возвращении 50 заложников, удерживаемых ХАМАСом в секторе Газы.

Молитва была организована Штабом семей заложников. В чтении "слихот" принял участие раввин Стены Плача Шмуэль Рабинович.

"Слихот" - это покаянные молитвы, которые евреи читают в период, предшествующий Рош а-Шана (еврейскому Новому году) и Йом Кипуру (Дню искупления). Эти молитвы призывают к духовному очищению и покаянию за грехи прошедшего года.