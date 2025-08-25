x
25 августа 2025
|
последняя новость: 19:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 августа 2025
|
25 августа 2025
|
последняя новость: 19:35
25 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Традиции

Отец Эйтана Мора: не приму участия в молитвах, организованных Штабом семей заложников

время публикации: 25 августа 2025 г., 18:12 | последнее обновление: 25 августа 2025 г., 17:25
Отец Эйтана Мора: не приму участия в молитвах, организованных Штабом семей заложников
Noam Revkin Fenton/Flash90

Доктор Цвика Мор, отец Эйтана, находящегося в плену у ХАМАСа и председатель форума "Тиква", опубликовал на сайте "Аруц шева" колонку, в которой объяснил, почему решил не участвовать в молитвах "слихот", организованных Штабом семей заложников у Стены плача.

По словам Мора, кампания в поддержку заложников используется для того, чтобы склонить израильскую общественность к принятию уступок перед ХАМАСом. Он отметил, что различные акции – от молитв и обрядов до плакатов и массовых мероприятий – могут служить инструментом давления на правительство в пользу сделки, которую он лично считает опасной для Израиля.

В колонке Цвика Мор подчеркнул, что сострадание к семьям заложников естественно и оправдано, однако, по его мнению, оно используется для продвижения требований, которые фактически означают капитуляцию перед террористической организацией. Мор заявил, что освобождение пленных возможно только путем усиления военного и политического давления на ХАМАС.

"Я не могу быть частью процесса, который ведет к капитуляции перед врагом", – написал Мор, добавив, что его отказ участвовать в молитвах продиктован стремлением не поддерживать линию, с которой он категорически не согласен.

Традиции
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook