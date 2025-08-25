Отец Эйтана Мора: не приму участия в молитвах, организованных Штабом семей заложников

Доктор Цвика Мор, отец Эйтана, находящегося в плену у ХАМАСа и председатель форума "Тиква", опубликовал на сайте "Аруц шева" колонку, в которой объяснил, почему решил не участвовать в молитвах "слихот", организованных Штабом семей заложников у Стены плача.

По словам Мора, кампания в поддержку заложников используется для того, чтобы склонить израильскую общественность к принятию уступок перед ХАМАСом. Он отметил, что различные акции – от молитв и обрядов до плакатов и массовых мероприятий – могут служить инструментом давления на правительство в пользу сделки, которую он лично считает опасной для Израиля.

В колонке Цвика Мор подчеркнул, что сострадание к семьям заложников естественно и оправдано, однако, по его мнению, оно используется для продвижения требований, которые фактически означают капитуляцию перед террористической организацией. Мор заявил, что освобождение пленных возможно только путем усиления военного и политического давления на ХАМАС.

"Я не могу быть частью процесса, который ведет к капитуляции перед врагом", – написал Мор, добавив, что его отказ участвовать в молитвах продиктован стремлением не поддерживать линию, с которой он категорически не согласен.